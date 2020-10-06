Altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim yarım, çeyrek, gram altın fiyatı…

Piyasalardan edinilen son rakamlarda, altın fiyatları günün açılış verilerine göre yükseldi. Yatırım amacıyla altın almak ya da satmak isteyenlerin yakından takip ettiği gram altın 480 liradan işlem görürken, çeyrek altın 783 liralara kadar çıktı. İşte güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 6 EKİM

GRAM ALTIN:

Alış: 477,40 TL

Satış: 478,78 TL

ÇEYREK ALTIN:

Alış: 766,53 TL

Satış: 783,51 TL

YARIM ALTIN:

Alış: 1.528,27 TL

Satış: 1.567,03 TL

CUMHURİYET ALTINI:

Alış: 3.066 TL

Satış: 3.124 TL

ALTIN NEYE GÖRE ARTAR?

Altın fiyatları neye göre artar ya da nasıl belirlenir sorusunu sormadan önce altın fiyatlarını kim belirler sorusuna cevap aramak daha doğru olacaktır. Öncelikle altın fiyatlarının yerel olarak belirlenmediğini, tüm dünyada aynı şekilde belirlendiğini bilmek gerekir. Çünkü altın tüm dünya da işlem görmektedir. Buna göre Türkiye’de işlem bittiği saatlerde İngiltere’de, İngiltere’de bittiğinde ise Amerika’da açılır, Uzakdoğu’da açılır…24 saat boyunca hareketli olan piyasa için altın asla uyumaz diyebiliriz. İşte fiyatların belirlenmesinde de bu önemli bir etkidir.

Dünyadaki ekonomik hareketler altın fiyatlarını belirler. Tabi fiyatları kimin belirlediği sorusunun cevabı ise altında en büyük paya sahip olan devletler olabilir. Amerika Birleşik Devletleri bunun başında gelir. Verilen kararlar, atılan adımlar altın fiyatlarını belirlemektedir. Ancak altının fiyatının belirlenmesi yalnızca güçlü devletlerin ekonomileri ile sınırlandırılamaz.

Ekonomik gelişmelerden sonra altın fiyatlarını belirleyen en önemli faktör arz ve taleptir. Yani talebin fazla olduğu noktada altın fiyatı da doğru orantılı bir şekilde artacaktır. Fakat sadece fiyatları etkileyen faktörleri arz ve talebe bağlamak yanlış bir çıkarım olur. Çünkü altın piyasasını etkileyen faktörler; Tüm bunların dışında küresel jeopolitik riskler, küresel enflasyon, nakit akışı ve küresel reel faiz oranları gibi faktörlerde altın fiyatlarını belirler.

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