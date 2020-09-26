Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın 756 liraya geriledi

Enflasyon ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına sığınması fiyatların yükselmesinde önemli etmen olarak görülüyor. Uzmanların ortada vadede altın fiyatlarının yükselişe devam edebileceğini belirtmesiyle birlikte bazı kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bulmak geçtiğimiz haftalarda zorlaşmıştı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN

Alış: 458,28 Lira

Satış: 458,46 Lira

ÇEYREK ALTIN

Alış: 746 Lira

Satış: 756 Lira

YARIM ALTIN

Alış: 1.489 Lira

Satış: 1.511 Lira

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 2.978 Lira

Satış: 3.011 Lira

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ALTINDA İÇ PİYASANIN ATEŞİ SÖNMEYE BAŞLADI

Ağustos ayında son 31 yılın rekoru kırılarak 4 milyar 82 milyon dolarlık altın ithal edilmişti. Bu altının önemli bir kısmının vatandaşlar tarafından satın alındığını söyleyen uzmanlar, düşük faizlerin ve politik belirsizliklerin altını ön plana çıkardığını belirttiler. Pandemi nedeniyle sınırların ve turizm bölgelerinin kapalı olmasının ihracatlarını aşağı çektiğini ifade eden Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, mevduat faizlerindeki düşüş nedeniyle yatırımcıların altına ilgisinin arttığını kaydetti. Kamar, bir önceki aya göre altına olan ilginin eylül ayında azalmaya başladığını, buradaki ateşin yavaş yavaş söneceğini dile getirdi.

İHRACAT ARTIŞI BAŞLADI

Yatırımcının altına olan ilgisinin mevduat faizlerinden etkilendiğini söyleyen Mustafa Kamar, şöyle devam etti: “Altının hızlı yükselişinden sonra sanki bu ateş eylül için biraz söner gibi oldu. Ancak geçen ay iç piyasa talebinin çok yüksek olduğunu gördük, bu ateş yavaş yavaş sönecektir. Zaten eylülün ilk haftasına baktığımızda da ihracatın arttığını, standart dışı külçe altın ihracatının yükseldiğini görüyoruz.”