Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın 800 lirayı zorluyor

Piyasalarda virüs sebebiyle yaşanan dalgalanma sürerken altın fiyatları da bu hareketlerden etkileniyor. Altın fiyatlarında son dönemde sıklıkla yükselişler yaşanıyor.

ALTIN FİYATLARI 10 EKİM

Gram altın: 487 lira

Çeyrek altın: 798 lira

Yarım altın: 1.595,10 lira

Cumhuriyet altını: 3.178 lira

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ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.