Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 460 lira

Dolar/TL ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerle birlikte ekonomi politikalarında da piyasa dostu uygulamalara doğru belirgin bir değişiklik olacağı beklentisiyle altın fiyatları tarihi zirveden geriliyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 460 lira

Çeyrek altın: 774 lira

Yarım altın: 1.544 lira

Cumhuriyet altını: 3. 094 lira

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GÜÇ KAYBI BELİRGİNLEŞTİ

Covid-19’a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine yükseldi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatlarında da yön hafif yukarıya döndü.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma’dan Murat Akyol, ons altında güç kaybının “belirginleştiğine” dikkat çekerek, “Aşı haberlerinin yarattığı baskı değerli metaller üzerinde etkisini giderek daha fazla gösterirken altının ons fiyatı 1,850 dolar sınırına doğru geri çekilmeye devam ediyor” dedi ve ekledi:

“Geride bıraktığımız iki ayda 1850 doların geri çekilmelerde destek vazifesi görmesi bu seviyenin kırılması halinde altın üzerindeki baskının daha da artabileceğine işaret ediyor. 1,850 doların aşağı yönlü geçildiği ve aşıların da dağıtıma hazır hale geldiği bir senaryoda 1,800 doların altında rakamlar görme ihtimalimizin artacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla altının bu bölgede tutunması kayıpların derinleşmemesi adına önem taşıyor. Yukarıda ise 1900 dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak kalmaya devam ediyor.”