Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 464 lira oldu!

Başta corona virüs salgınının getirdiği gelişmelere bağlı olarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Serbest piyasada çeyrek altın satış fiyatı 764 lira oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN

Alış: 464,59 Lira

Satış: 464,71 Lira

ÇEYREK ALTIN

Alış: 755 Lira

Satş: 764 Lira

YARIM ALTIN

Alış: 1.506 Lira

Satış: 1.526 Lira

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 3.012 Lira

Satış: 3.041 Lira

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YILLIK EN FAZLA GETİRİ ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %53,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise %52,89 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

ALTI AYLIK GETİRİDE DE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.