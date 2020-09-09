Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 464 lira oldu!

Başta corona virüs salgınının getirdiği gelişmelere bağlı olarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Serbest piyasada çeyrek altın satış fiyatı 764 lira oldu.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN
Alış: 464,59 Lira
Satış: 464,71 Lira
ÇEYREK ALTIN
Alış: 755 Lira
Satş: 764 Lira
YARIM ALTIN
Alış: 1.506 Lira
Satış: 1.526 Lira
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 3.012 Lira
Satış: 3.041 Lira
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YILLIK EN FAZLA GETİRİ ALTINDA
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %53,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise %52,89 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
ALTI AYLIK GETİRİDE DE ZİRVE ALTININ
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.