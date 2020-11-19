Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 466 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan'ın “Ağbal ve Lütfi Elvan'ın göreve başlamasıyla piyasa göstergelerinde yaşanan seyir doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” sözlerinin ardından süren düşüşle birlikte geçtiğimiz hafta 500 lira üzerine çıkan gram altın 466 lira seviyesinde seyrediyor.

19 KASIM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın

Alış: 753 lira

Satış: 766 lira

Gram altın

Alış: 462 lira

Satış: 462 lira

Cumhuriyet altın

Alış: 3. 012 lira

Satış: 3. 050lira

Altın/ONS

Alış: 1. 867 lira

Satış: 1. 867 lira

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FAİZ KARARI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Samsun Çarşamba Kuyumcular Derneği Başkanı Cumhur Kaya, altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendirdi. Cumhur Kaya ve kuyumcu esnafı altının yavaş yavaş düştüğünü ama yeniden bir tırmanış yaşanabileceğinin gözlemlendiğini söyledi. Aynı zaman da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 19 Kasım'da açıklayacağı faiz rakamlarını dört gözle beklediklerini ifade etti.

“YENİDEN YÜKSELECEK GİBİ DURUYOR”

Dünyanın durumuna göre altın fiyatlarındaki dalgalanmanın paralel olduğuna değinen Kaya, “Sene sonu dolar kuru 6 TL olarak öngörülüyordu, bu durum 8 TL'ye çıktı. Devletin müdahalesi ve Amerika'daki seçimlerin de netleşmesinden dolayı fiyatlar biraz aşağı indi. Dünyanın genel durumu ve içinde bulunduğumuz hastalıkla alakalı olarak insanlar parasını altına, dövize yatırdı bu noktada devlet bir müdahale etti. Bakalım işin sonu nereye varacak büyük ihtimalle yeniden yükselecek gibi duruyor” dedi.

Güvenli liman altın Çarşamba halkının fındık sezonunu kapatmasından dolayı altına talebin arttırdığını söyleyen Dernek Başkanı Kaya, “Vatandaşın altına talepleri az da olsa hala var. Çarşamba ilçesinde fındık sezonu bitmesinden sonra ekonomik anlamda rahatladıkları için altına talep biraz olsun arttı. Fiyatın aşırı yükselmesi yine pandemi döneminin düğünleri etkilemesinden dolayı da azalma görüldü. İnsanların cebi ne kadar rahat olursa Çarşamba'da ticarette o kadar iyi olur. Diğer ülkelerin iş yerlerini kapattıklarını duyduk vatandaşta güvenli bir liman olarak parasını altına yatırıyor” diye konuştu.

Çarşamba’daki kuyumcu esnafı, TCMB 19 Kasım’da gerçekleşecek toplantı sonrasında ki karara göre fiyatların ne olacağını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, esnaf olarak piyasada faiz kararı beklediklerini ve eğer bir faiz kararı çıkmazsa beraberinde altının 500 TL’ye kadar çıkabileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. İHA