Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 472 lira!

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI 7 EKİM

Gram altın: 472 lira

Çeyrek altın: 773 lira

Yarım altın: 1.545 lira

Cumhuriyet altını: 3.080 lira

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EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Yılbaşında 1517 dolar olan uluslararası spot piyasada altının ons fiyatı, bugün 1910 dolar seviyesinde. Üstüne, dolar/TL kurundaki artış da eklenince, altın bu yıl Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Sene başında 290 TL olan gram altın fiyatı, bugün 477 TL seviyesinde, yani yüzde 64,5 oranında artıda.

31 Aralık 2019'da 10 bin TL'si ile altın alan bir yatırımcı, bugün itibarıyla 6450 TL kazandı.

Türkiye'de geleneksel olarak en çok tercih edilen yatırım aracı olan altına talep, TL'de son yıllarda artan değer kaybı ve pandeminin de etkisiyle bu yıl patlamış durumda. Bu nedenle hem altın ithalatı hem de Darphane'nin altın üretimi rekor seviyelerde seyrediyor.