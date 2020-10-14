Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor…

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 793 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 14 EKİM

Gram altın: 483 lira

Çeyrek altın: 793 lira

Yarım altın: 1.584 lira

Cumhuriyet altını: 3.156 lira

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YILLARA GÖRE HANGİ YATIRIM ARACI EN ÇOK KAZANDIRDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre son 10 yılda Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), borsa, altın, euro ve dolardan hiçbiri iki yıl üst üste en çok kazandıran yatırım aracı olamadı.

2010 ve 2019 yıllarını kapsayan süreçte altın, 2011 ve 2016 yıllarında TÜFE ile indirgendiğinde sırasıyla yüzde 31.06 ve yüzde 19.20 kazandırarak 2 defa en çok kazandıran yatırım aracı oldu.