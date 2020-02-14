Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş kara kara düğün sezonunu düşünüyor

Kemal ATLAN / Eskişehir

Altın fiyatlarının sürekli yükseldiğini ancak maaşlarda bir değişimin olmadığını söyleyen Eskişehirli esnaf Hüseyin Turna, “Altın fiyatları sürekli yukarı gidiyor. Aldığımız maaşlarla altın almak zorlaştı. Birikim yapmak zaten bitmişti. Allah düğün yapacakların yardımcısı olsun. Altın hayal oldu. Düğünlerde altın yerine para takacağız artık”

İsmail AKIN / Antalya

“Allah yar ve yardımcımız olsun” diyerek sözlerine başlayan Antalyalı ev hanımı Nazan Kayak (50), “Altın bu zamanda cep yakıyor çocuklarımız iş bulamazken altını düşünemiyoruz. Yarın birde evlenmeye kalkarlarsa vay halimize. Artık eş dost düğünlerine gitmekte hayal oldu. Önceden insanlar yatırım için altın alır bir köşeye koyardı. Şimdi bırakın altın almayı Pazar alışverişi dahi yapmakta zorlanıyor” diye konuştu.

İlker KILIÇASLAN

“SATIŞLARDA DÜŞÜŞ VAR”

Manisa Kuyumcular Derneği Başkanı Erkan Özşen, altın fiyatlarındaki ani yükselişten sektör olarak da etkilendiklerini söyleyerek satışlardaki daralmaya işaret etti. Özşen, “Altın fiyatları yükseldikçe vatandaşımız altın almakta tereddüt ediyor. Belli dönemlerde bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu fiyatlarda kısa vadeli bir düşüş beklemiyoruz. Uzun vadede altının tekrar yükselmesi bekleniyor” diye konuştu.

Manisalı vatandaş Mustafa Kaplan, maaş altın oranına dikkat çekerek şöyle konuştu; “Aşırı bir yükselme var. Düğün yapacaklar için acı bir durum. Aldığımız maaş belli. Maaş ile daha önce 4 altın alırken şimdi 2 altın alabiliyoruz. Durumlar ortada.”

Esnaf Nihat Eryoldaş da altın fiyatlarının düşmesini beklediklerini belirterek “Eskiden daha çok altına yatırım yapıyorduk. Artık şimdi altının düşmesini bekliyoruz. Bizi olumsuz bir şekilde etkiledi” ifadelerini kullandı.

Manisa’da yaşayan 62 yaşındaki Emekli Ahmet Koşan da “Altın fiyatlarının yükselmesi bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor. Artık altın fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Altın fiyatları düştüğü zaman düşük fiyatlardan istifade etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“DÜĞÜN ZAMANI İNSANLAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOR”

Çanakkale’de yaşayan 50 yaşındaki emekli Metin Andaç, yükselen altın fiyatlarının vatandaşı olumsuz etkilediğine dikkat çekerken, şöyle konuştu:

“Altın fiyatlarının aşını yükselmesi dolayısıyla insanlar gerçekten artık düğün zamanı geldiğinde, yaz sezonunda kara kara düşünmeye başladılar. Eskiden düğüne gitmeden önce, bir gün önce küçük altın alır, gideriz, takarız, vazifemizi yaparız diye konuşuluyordu. Fakat şimdi artık düğün zamanında geldiğinde insanlar kara kara düşünüyor. Fiyatların aşırı artmasından dolayı gram altın çıktı piyasaya. İnsanlar bunu almakta bile zorlanıyorlar. Bütçelerini çok etkiyor. Bu fiyat artışından dolayı insanlar negatif etkileniyor.”