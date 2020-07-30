Altın fiyatları rekor seviyelerde… Gram ve çeyrek altın kaç lira?

Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş gösteriyor. Bu durum yatırımcıların yüzünü güldürürken, hediyelik olarak almak isteyenleri kara kara düşündürmeye başladı. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 30 TEMMUZ

Çeyrek altın: 740,40 Lira

Yarım altın: 1.476,20 Lira

Gram altın: 438,97 Lira

Cumhuriyet altını: 2.943,50 Lira

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

1-SALGINDA İKİNCİ DALGA KORKUSU

Aralık ayında başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını bu zamana kadar binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgının yayılmasını önlemek için ülkeler bir dizi tedbirler alarak karantina uygulamalarına başladı. Bu durum küresel bir krize dönüştü. Yatırımcılar bu gibi dönemlerde güvenli liman olarak gördükleri altına hücum etti.

Salgın ile fiyatı yükselen altının ateşi, ülkelerin normalleşme adımları atmaya başlaması ile bir nebze düşse de son dönemde artan vaka sayıları, salgında ikinci dalga korkusunu yükseltti. Bir çok ülke tekrar karantina uygulamalarına dönerken yatırımcılar da tekrar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi.

2-ARTAN LİKİDİTE

Salgının ekonomilerde yarattığı derin izleri silmek için merkez bankları harekete geçti. Bir çok merkez bankası faiz oranını sıfıra çekerken art arda büyük yardım paketleri açıklamaya başladı.

Son olarak Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel’de düzenlenen zirvenin ardından 750 milyar euro değerindeki ‘Corona virüsü onarım fonu’ üzerinde anlaşma sağlaması, altın fiyatlarında doping etkisi yarattı.

Yine salgının en çok etkilediği ülkelerden olan ABD'de alınan 3 trilyon dolarlık corona paketi kararı, altın fiyatlarının yükselmesinde etkili olan bir diğer neden.

3-ABD-ÇİN GERİLİMİ

ABD ve Çin arasındaki gerilimin tekrar yükselmeye başlaması da altın fiyatlarında yaşanan artışın en önemli sebeplerinden biri. Mart 2017'den itibaren devam eden ticaret savaşlarında tansiyon, son olarak iki ülkenin konsoloslukları kapatması ile yükseldi. Artan gerilim ile güvenli limanlara kaçan yatırımcıların ilk tercihi altın oluyor.

4-ZAYIFLAYAN DOLAR

Her ne kadar dolar/TL kuruna yansımasa da altın fiyatlarında yaşanan yükselişin bir diğer nedeni de son dönemde dolarda görülen değer kaybı. Dünyada rezerv para konumunda olan doların değer kaybetmesi, altına olan yönelimi artırıyor.

5-UZMANLAR NE DİYOR?

Altın fiyatlarında 2.000 dolar üstü fiyatlamaların önünün açıldığını kaydeden Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Sözcü'ye yaptıı açıklamada, “Buna karşılık hisse senetleri duruma hâlâ uyumsuzluk gösteriyor. Hisse senetlerinde bir düzeltme yaklaşıyor, muhtemelen bunu da ABD'de seçim fiyatlaması ile beraber göreceğiz. Negatif reel faiz oranları ve başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının genişlemesini sürdüreceği beklentileri geniş perspektifte de altın ve gümüşte daha yüksek seviyeler göreceğimize işaret ediyor” dedi.

Bol likidite ortamının yanında corona virüsünde ikinci dalga endişelerinin altın fiyatını yükselttiğini belirten Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, “Ülkeler normalleşme sürecine girdi ancak vaka sayılarında yaşanan artış sonrası birçok ülkede yeniden kapanma ve karantinalar uygulanmaya başlandı. Şu anda yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde altın fiyatının yükselmeye devam edeceğini ve yeni zirve görebileceğini düşünüyorum. 2021 yılında Ons altın 2.300 dolar, Gram altın ise 500 lira seviyelerine yükselebilir.” ifadelerini kullanmıştı.