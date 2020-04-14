Altın fiyatları rekor seviyerlerde…. 14 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları!

Altın fiyatları tarihi rekor seviyelerde seyrediyor. Gram altın 370 TL seviyesine dayanırken çeyrek altın da 600 TL’nin üzerine çıktı. Çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI 14 NİSAN

Çeyrek Altın: 614 Lira

Gram Altın: 374 Liira

Yarım Altın: Bin 228 Lira

Cumhuriyet Altın: 2 bin 452 Lira

YAZ AYLARINDA GERİLEYEBİLİR

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk de konu hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ons alın fiyatının 1.400 dolar seviyelerine kadar çekilebileceğini belirten Yıldırımtürk, “2001 ve 2008 krizlerinde de gördük. Likidite için ilk altın satılıyor. Ben yine öyle olacağını düşünüyorum. Fakat uzun vadede altın tekrar yukarıya doğru hareket edecek.” dedi.