Altın fiyatları rekora üstüne rekor kırıyor! Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen, yatırımcıların sığındığı güvenli liman altının gramı, İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da 506 lira civarında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 506 lira

Çeyrek altın: 831 lira

Yarım altın: 1.663 lira

Cumhuriyet altını: 3.313 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YILLARA GÖRE HANGİ YATIRIM ARACI EN ÇOK KAZANDIRDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre son 10 yılda Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), borsa, altın, euro ve dolardan hiçbiri iki yıl üst üste en çok kazandıran yatırım aracı olamadı.

2010 ve 2019 yıllarını kapsayan süreçte altın, 2011 ve 2016 yıllarında TÜFE ile indirgendiğinde sırasıyla yüzde 31.06 ve yüzde 19.20 kazandırarak 2 defa en çok kazandıran yatırım aracı oldu.