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Altın fiyatları rekordan rekora koşuyor! Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin etkisiyle yüksek seviyede seyreden altın fiyatlarında yaşanan artış devam ediyor. Gram altın 443 TL dolaylarında seyrediyor. İşte rekorlar kıran altın fiyatlarındaki son durum...

09:14 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları rekordan rekora koşuyor! Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Hemen hemen her gün rekor kıran altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüypr. Ons altında yaşanan artış ile gram altın 443 TL seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI 1 AĞUSTOS

Çeyrek altın: 745,40 Lira

Yarım altın: 1.485,30 Lira

Gram altın: 443,11 Lira

Cumhuriyet altını: 2.961,50 Lira

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Artan vaka sayıları ile corona salgınında ortaya çıkan ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının salgının ülke ekonomilerinde yarattığı hasarı en aza indirmek için attıkları likidite adımları altının yükselmesinde önemli bir ol oynuyor.

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