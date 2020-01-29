Altın fiyatları… Risk endişesiyle dalgalanan çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda?

İstanbul Kapalıçarşı’daki güncel gram ve çeyrek altın fiyatları sayfamızda. Piyasalardan alınan son verilere göre altında ufak dalgalanmalar yaşanıyor. Çeyrek altın bugün 492,23 TL’den güne başladı. Altın fiyatlarında son durum ise şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI 29 OCAK

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın türlerinin bugünkü fiyatları;

ÇEYREK ALTIN: 492,23 TL

GRAM ALTIN: 298,95 TL

YARIM ALTIN: 984,45 TL

CUMHURİYET ALTINI: 2.025,00 TL

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Gelişmelere karşın yatırımcılar, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin´e yönelik seyahat uyarılarının yapılması ve diğer kısıtlamalara bağlı olarak, petrol talebinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekiyor. Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.40 düşüşle 59.08 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.13 artışla 53.21 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.42 düşüşle 17.80 dolardan,

– altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,576.10 dolardan,

– bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.59dolardan,

– platin, yüzde 0.27 düşüşle 989.00 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.20 artışla 2,178 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 301 liraya, çeyrek altın 493 liraya, Cumhuriyet altını da 2,038 liraya geriledi.