Altın fiyatları sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselir mi? İşte uzman görüşleri…

Altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanıyor. Mutasyona uğrayan corona virüsü nedeniyle yeni seyahat kısıtlamalarının hayata geçmesi ve yatırımcıların güvenli liman arayışları ile ons altın dün 1.900 doların üzerine çıktı. Ancak daha sonra kazanımlarını geri verdi ve 1.855 dolara kadar geriledikten sonra 1.870 dolar seviyesinde dengelendi.

GRAM ALTIN DA SERT DALGALANDI

Gram altında da benzer bir durum yaşandı. Günün ilk yarısında iç piyasada doların da yükselişe geçmesiyle hareketlenen gram altın fiyatları 470 TL seviyesine kadar yükseldi. Daha sonra hem doların tekrar 7.70’in altına gelmesi hem de ons altında yaşanan düşüşle birlikte 460 TL seviyeleri görüldü.

TEŞVİK PAKETİ TRUMP'A GÖNDERİLDİ Altın fiyatlarının seyrini en çok etkilemesi beklenen konulardan biri ABD'de Meclis ve Senato'nun onayladığı 892 milyon dolarlık yeni yardım paketi. Paket Başkan Trump'a gönderildi.

YILDIRIMTÜRK: SPEKÜLATİF ATAKLAR GÖRECEĞİZ

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

ABD teşvik paketinin bu hafta itibarıyla onaylanacağını belirten Yıldırımtürk, “Fiyatlamada bunun yansımalarını gördük. Piyasalarda spekülatif atakları göreceğiz. Durum bunu gösteriyor. Aşı haberleri ile fiyatlarda iyimserlik bir ay kadar devam etti. Dün ise mutasyona uğrayan corona virüsü haberleri ile spekülasyon devam etti.” açıklamasında bulundu.

DALGALANMA NEDEN KAYNAKLANDI?

Dün ons altının 1.900 dolar seviyesinden tekrar düşüşe geçmesinin temelinde büyük fonların yaptıkları satışlar olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, “Mutasyona uğrayan corona virüsü haberleri ile borsa gibi diğer yatırım araçlarında büyük düşüşler görüldü. Büyük fonlar da oradaki teminatlarını tamamlamak için ellerinde bulunan altını sattılar. 1.900 dolar seviyesinden tekrar sert düşmesinin temel sebebi buydu. Bugün de dalgalanma devam ediyor. Bir günde 50 dolar inip çıkması artık normal oldu.” açıklamasında bulundu.

“BİDEN İLE BİR TEŞVİK PAKETİ DAHA GELEBİLİR”

Yurt dışında piyasaların 24 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında kapalı olacağını ve bu nedenle işlemlerin de sınırlı kalacağını düşündüğünü belirten Yıldırımtürk, “Yatırımcılar pozisyonlarını altında tutmak isteyebilirler. Yaklaşık 900 milyar dolarlık teşvik paketinin Biden başkanlığı aldıktan sonra daha da artacağı düşüncesindeyim. Altın fiyatlarında ocak-şubat ayları şile beraber tekrar yükseliş bekliyorum. 2020 yılında yaşadığımız gibi çok ani yükselişler görmeyi beklemiyorum.” dedi.

“520-530 TL GÖRÜLEBİLİR”

Doların da seyrine bağlı olarak gram altının yıl sonunda 470-475 TL seviyesinde olmasını beklediğini söyleyen Yıldırımtürk, “2021 yılının ilk ayları itibarıyla ons altın fiyatları ile dolarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak gram altında tekrar 520-530 TL seviyesini görebiliriz.” öngörüsünde bulundu.