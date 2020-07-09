Altın fiyatları son durum: Gram altın 400 liraya dayandı!

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler merak ediliyor. Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen veya sevdiklerine altın hediye etmek isteyen vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son değişimleri öğrenmek istiyor. İşte 9 Temmuz Perşembe günü altın fiyatlarındaki son değişimler…

ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ PERŞEMBE

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 399,26

Satış: 399,37

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 646,60

Satış: 655,50

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.293,20

Satış: 1.309,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.583,30

Satış: 2.608,30

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ALTIN ALIM SATIMINDA VERGİ VAR MI?

Altın alım satımının döviz işlemi gibi kabul edilip vergi getirilmesinin yasaya aykırı ‘hukuksuz idari işlem’ olduğu bildirildi. Prof. Semih Öz, yasanın sadece döviz işlemlerini kapsadığını belirtti. Türkiye'de büyük tartışmalara yol açan ve yavaş yavaş Tobin vergisine doğru adımlar atıldığı yorumlarına neden olan uygulamayı değerlendiren Prof. Semih Öz, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da, kambiyo kelimesinin dövizle eş anlamlı olarak kullanıldığını ve “döviz efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtaları” olarak tanımlandığını dolayısıyla bu tanımın içerisinde ‘altın' ile ilgili bir tarifin yer almadığını söyledi.