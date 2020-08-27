Altın fiyatları son durum: Gram altın 459 liraya yükseldi

Son ayların en çok kazandıran yatırım araçlarının başında gelen altın, bugün de internette en çok aratılan konulardan biri. Yatırım, birikim veya hediye almak amacıyla altın almak isteyen vatandaşlar, 27 Ağustos'ta altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 459.50

Satış: 459,66

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 745,90

Satış: 755,90

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.487,20

Satış: 1.514,50

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 2.974,50

Satış: 3.012,50

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PİYASADA TEK ALICI MERKEZ BANKASI

Altın fiyatları bu yıl salgınla birlikte rekor kırarken, yurt içindeki altın üretimi de artıyor. Bloomberg'e konuşan Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Türkiye'de altın üretiminin bu yıl yüzde 16 artışla 44 tona yükselmesini ve tümünü Merkez Bankası'nın (TCMB) almasını beklediklerini söyledi. TCMB, ocak-haziran döneminde 170 ton altın satın alarak bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı. TCMB'nin altın rezervi artarken döviz rezervi ise azalıyor.