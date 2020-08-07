Altın fiyatları son durum: Gram altın kaç para oldu?

Birikimlerini altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, anlık olarak değişim gösteren altın fiyatlarını takip ediyor. Son zamanlarda yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan altın, özellikle son bir haftada yüksek oranda zamlandı. İşte altın fiyatlarında son gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI 7 AĞUSTOS

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 486,13

Satış: 486,25

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 803,20

Satış: 847,10

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.603,00

Satış: 1.673,90

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.201,20

Satış: 3.356,10

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“YIL SONUNDA ALTIN GRAMININ 500 LİRAYI BULACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ”

Kuyumcu Yiğit Merim altının hızlı yükselişine ilişkin yaptığı açıklamada, pandemiden dolayı yatırımcının para yerine daha çok madene güvendiğini söyleyerek, “Herkes altını güvenli bir liman olarak görüyor. Altın yükselişine devam edecek gibi duruyor. Yıl sonunda altın gramının 500 lirayı bulacağını öngörüyoruz. Rekor fiyat olmasına rağmen altına talep var. Yastık altı olarak tabir ettiğimiz altını hala insanlar yatırım olarak alıyorlar.

Şu anda çeyrek altın 765 liradan, yarım altın bin 500 liradan ve tam altın 3 bin lira civarında işlem görüyor. 24 ayar gram altının fiyatı ise 465 lirayı buldu. Yıl sonunda öngörülen rakamlar, yılın sekizinci ayında karşımıza çıktı. Pandemi devam ettiği sürece insanlar altına daha çok güvenecekler. Bu da altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketine neden oluyor. Şu an altının fiyatı rekor seviyelerde olmasına rağmen altın satıyoruz. Tamamen yatırım amaçlı altın alıyorlar” ifadelerini kullandı.