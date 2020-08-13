Altın fiyatları son durum: Gram altın ve çeyrek altın düştü mü, kaç para?

Geçtiğimiz hafta yatırımcısının yüzünü hayli güldüren altın fiyatları, yeni haftadaki keskin düşüşünün ardından tekrardan yükseliş trendine girdi. Yatırımlarını altın olarak korumak ve değerlendirmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki anlık değişimi takip ediyor. İşte saat 11.58 itibariyle altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN KAÇ PARA OLDU?

Kapalıçarşı’da gram altının satış fiyatı 455.69 lira olarak belirlendi. Kuyumcular vatandaşlarından gram altını ise 455.62 lira olarak alıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA OLDU?

Yine aynı saat itibariyle çeyrek altın satış fiyatı, 757.00 olarak belirlendi. Çeyrek altın almak isteyen vatandaşlar kuyumculardan bu ücreti ödeyerek altın alabiliyor. Çeyrek altın alış fiyatı ise 740.30 TL.

YARIM ALTIN KAÇ PARA OLDU?

13 Ağustos saat 11.58 itibariyle yarım altın fiyatları da belli oldu. Kapalıçarşı'da yatım altın satış fiyatı bin 515.90 liraya oldu. Yarım altın alış fiyatı ise bin 477.40 lira.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA OLDU?

Geçtiğimiz hafta tarihi zirvesini gören Cumhuriyet Altını, saat 11.58 itibariyle 3 bin 073.00 lira olarak fiyatlandı. Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3 bin 027.70 lira.

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RUSYA’DAN GELEN AŞI HABERİ ETKİLEDİ

Bloomberg’ün aktardığına göre, Britanya merkezli Standard Chartered Bank, ABD tahvil faizlerindeki sıçramanın, Rusya’dan gelen aşı haberiyle birlikte salgının kontrol altına alınacağına dair yatırımcı umudunu yansıttığını belirtti.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities’in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.