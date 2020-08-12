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Altın fiyatları son durum takip: Çeyrek altın ve gram altın kaç para?

Geçtiğimiz haftayı rekor ile kapatan altın fiyatları, bugüne düşüş ile başlamıştı. Ancak altın fiyatları, son bir saat içinde tekrardan yükselişe geçti. Son haftalarda yatırımcıların en çok takip ettiği konuların başında gelen altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanmaya devam ediyor. 12 Ağustos saat 12.52 itibariyle gram altın fiyatı 453 liradan alıcı buluyor. İşte altın fiyatlarında son gelişmeler…

12:51 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları son durum takip: Çeyrek altın ve gram altın kaç para?

Geçtiğimiz hafta rekor üste rekor kuran altın fiyatları, bu haftaya düşüş evresinde başlamıştı. Altın ons fiyatının 2 bin doların altına inmesiyle birlikte altın fiyatları da sert şekilde düşüş göstermişti. Günün başlangıcından 437 liraya kadar gerileyen gram altın fiyatı, tekrardan yükselişe geçti. İşte 12 Ağustos saat 12.52 itibariyle altın fiyatlarından son durum…

GRAM ALTIN KAÇ PARA OLDU?

Kapalıçarşı'da gram altının satış fiyatı 453.51 lira olarak belirlendi. Kuyumcular vatandaşlarından gram altını ise 453.41 lira olarak alıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA OLDU?

Yine aynı saat itibariyle çeyrek altın satış fiyatı, 754.30 olarak belirlendi. Çeyrek altın almak isteyen vatandaşlar kuyumculardan bu ücreti ödeyerek altın alabiliyor. Çeyrek altın alış fiyatı ise 736.80 TL.

YARIM ALTIN KAÇ PARA OLDU?

12 Ağustos saat 12.52 itibariyle yarım altın fiyatları da belli oldu. Kapalıçarşı’da yatım altın satış fiyatı bin 509.00 liraya oldu. Yarım altın alış fiyatı ise bin 469.40 lira.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA OLDU?

Geçtiğimiz hafta tarihi zirvesini gören Cumhuriyet Altını, saat 12.52 itibariyle 2 bin 992.90 lira olarak fiyatlandı. Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 2 bin 936.70 lira.

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