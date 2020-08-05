Altın fiyatları tarihi zirveyi gördü! Çeyrek altın 800 liraya koşuyor

Son zamanlarda yatırımcısına en çok kazandıran araçlardan biri olan altın, bugün de rekor üstüne rekor kırdı. 2000 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı, tarihte ilk kez bu seviyeyi gördü. Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını takip ediyor. İşte 5 Ağustos altın fiyatları son durum…

ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 461,82

Satış: 461,94

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 758, 90

Satış: 772,60

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.513,30

Satış: 1.543,10

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.025,40

Satış: 3.070,80

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ALTIN REKOR KIRDI

Hisse senedi gibi riskli varlıklar merkez bankalarının ve hükümetlerin canlandırma önlemleriyle geçtiğimiz aylarda yükselse de güvenli liman altın da küresel sağlık krizinin uzun dönemli etkilerine dair artan belirsizliğin bir işareti olarak yükselmeye devam etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı tahvil getirilerinin dip seviyeleri görmesiyle 2,039 dolara çıkarak rekor seviyeye yükseldi