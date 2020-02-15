Altın fiyatları uçuyor… 15 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları ne durumda?

Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Corona virüslü vaka sayısının hızlı artması üzerine yükselmesinin ardından yatırımcıların risk iştahı düştü ve güvenli liman altının fiyatları yükseldi. Özellikle küresel piyasalarda Çin’deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 502,33 Lira

Yarım altın: 1.004,82 Lira

Gram altın: 308,13 Lira

Cumhuriyet altını: 2.067,00 Lira

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF) da, hızla yayılan Covid-19’un kısa vadede küresel ekonomi üzerindeki olası etkileri konusundaki belirsizliğin sürdüğünü, ancak orta-uzun vadede Çin ekonomisinin dirençli olmaya devam etmesinin beklendiğine dikkat çekti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.77 artışla 57.34 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.36 artışla 52.12 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.86 artışla 17.77 dolardan,

– altın, yüzde 0.23 artışla 1,582.50 dolardan,

– bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.606 dolardan,

– platin, yüzde 0.17 artışla 976.40 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.70 artışla 2,367.39 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 307 liraya, çeyrek altın 503 liraya, Cumhuriyet altını da 2,081 liraya yükseldi.