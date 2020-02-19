Altın fiyatları uçuyor! Çeyrek ve gram altında 19 Şubat fiyatları…

Altın fiyatları yükselişe geçti. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta hareketlilik yaşanıyor. Çin’deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında büyük yükseliş yaşandı. İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 508,06 Lira

Yarım altın: 1.015,59 Lira

Gram altın: 312,58 Lira

Cumhuriyet altını: 2.091,00 Lira

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.08 gerileyerek 56.47 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.6 düşüşle 51.06 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.22 artışla 17.95 dolardan,

– altın, yüzde 0.54 artışla 1,594.90 dolardan,

– bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.599 dolardan,

– platin, yüzde 1.27 artışla 981.10 dolardan ve

– paladyum yüzde 2.57 artışla 2,498.85 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 310 liraya, çeyrek altın 507 liraya, Cumhuriyet altını da 2,088 liraya yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşeceğini öngördü ve “Covid-19’un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak” uyarısı yaptı.

IEA’nın yayımladığı aylık raporda, “Talebin ilk çeyrekte günde 435,000 varil düzeyinde azalmasını bekliyoruz ve 10 yıldan fazla süredir ilk defa birinci çeyrekte talep düşecek; Covid-19’un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak” denildi.

Buna karşılık, OPEC ve Rusya başta olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu ülkelerinin, halen petrol üretimini günde 1.7 milyon varil düşürerek sürdürdükleri üretim kısıntısının sınırlarının genişletileceğine ilişkin beklentiler de güç kazanıyor.