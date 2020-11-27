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Altın fiyatları yatay seviyede! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Gram altın haftanın son iş gününe yatay sevide başladı. Dün akşamı 458 lira olarak kapatan gram altın bu sabah saatlerinde serbest piyasada yine aynı fiyatla güne başladı.

Güncellenme: 08:55, 27/11/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yatay seviyede! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki son değişimleri merak ediyor. Tekrardan 8 liraya yaklaşan dolar fiyatının düşmesi ve corona virüsü aşı çalışmalarında üst üste yaşanan olumlu gelişmeler sonrası altın fiyatları da düşüş gösterdi.

27 KASIM ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 744.80

Satış: 761.40

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.489.40 Lira

Satış: 1.531.90 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.949,60

Satış: 2.982.30

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.976.50 Lira

Satış: 3.024.50 Lira

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