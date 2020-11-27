Altın fiyatları yatay seviyede! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki son değişimleri merak ediyor. Tekrardan 8 liraya yaklaşan dolar fiyatının düşmesi ve corona virüsü aşı çalışmalarında üst üste yaşanan olumlu gelişmeler sonrası altın fiyatları da düşüş gösterdi.

27 KASIM ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 744.80

Satış: 761.40

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.489.40 Lira

Satış: 1.531.90 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.949,60

Satış: 2.982.30

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.976.50 Lira

Satış: 3.024.50 Lira