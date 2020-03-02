Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram ve çeyrek altında günün fiyatları…

Altın fiyatları ne durumda sorusu her gün olduğu gibi bugün de ekonomi gündeminin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta neler yaşandı? Çin'deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 533,82 Lira

Yarım altın: 1.066,62 Lira

Gram altın: 319,20 Lira

Cumhuriyet altını: 2.193,00 Lira

ALTIN GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Geçen hafta Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 325,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 326 liradan, 2 bin 147 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 168 liradan, 297 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 301 liradan, 2 bin 98 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 118 liradan, bin 49 liradan alınan Yarım Ziynet bin 59 liradan ve 525 liradan alınan Çeyrek Ziynet 530 liradan satıldı.