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Altın fiyatları yeniden hareketlendi! Gram altın kaç lira?

Türk lirasının döviz karşısında kaybı devam ediyor. Dolar ve euronun yükselmesiyle birlikte altın fiyatları da artıyor. ABD seçimlerinin hala sonuçlanmaması da altın fiyatlarındaki dalgalanmaya sebep oluyor. 5 Kasım Perşembe günü serbest piyasada gram altın 517 lira olarak değer görüyor.

Güncellenme: 08:44, 05/11/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yeniden hareketlendi! Gram altın kaç lira?

Çeyrek altın fiyatlarındaki değişim de merak ediliyor. Dün sabah saatlerinde 847 lira olan çeyrek altın, güne 849 lira olarak başladı.

5 KASIM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.678.20 Lira

Satış: 1.696.50 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.356.50 Lira

Satış: 3.380.00 Lira

REŞAT ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.388.97 lira

Satış: 3.412.25

Foto: Shutterstock

ALTIN FİYATLARI İÇİN SON TAHMİNLER

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

“Ons altın yön arayışını sürdürüyor. Bu hafta altın için oynaklık sürebilir. 3 Kasım günü ABD’de seçim var ve seçim nedeniyle piyasalar hareketlenebilir. Anketlere göre, bazı kritik eyaletlerde Biden’ın önde olduğu söyleniyor.

Bu durumda piyasaları meraklandırıyor. Teşvik paketi görüşmeleri seçim sonrasına kaldı ve ilerleyen günlerde görüşmeye dair açıklamalar gelebilir. Dünya genelinde virüs vaka artış sayısı sürüyor. Bu durum piyasaları tedirgin ettiği için risk iştahı zayıf.

Bugün içinde ABD’den açıklanacak veriler bulunuyor ancak verilerin altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Diğer kritik konular altının seyri açısından daha önemli. Ons altın için 1883 – 1889 ve 1894 dolar dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1877 – 1873 ve 1869 dolar destekleri izlenebilir.”

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