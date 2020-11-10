Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Gram altın 500 liranın üstüne çıktı

Serbest piyasada gram altın sabah saatlerinde tekrardan 500 liranın üstüne çıktı. Aynı şekilde günü 792 lira olarak kapatan çeyrek altın, güne 823 liraya yükseldi.

10 KASIM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.609.10 Lira

Satış: 1.633.00 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.218.10 Lira

Satış: 3.253.60 Lira

REŞAT ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.250.57 lira

Satış: 3.268.55

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Ünlü Menkul Değerler Araştırma’dan Murat Akyol, ons altında değer kazanma eğiliminin artarak sürdüğüne dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Seçim sonuçları sonrasında oluşan tablonun dolar üzerinde yarattığı baskıya paralel olarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz.

“Ayrıca mali teşvik paketine yönelik beklentilerin canlı kalmaya devam etmesinin de altın lehine olduğunu söylemek mümkün.

“Kaldı ki, korona virüs vaka sayılarının belirgin şekilde artış gösteriyor oluşu da ekonominin destek bulması için mali teşvik paketinin gerekli olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

“Dolayısıyla bu beklentiler korunduğu sürece yukarı yönlü eğilimin süreceğini düşünüyoruz.

“Teknik açıdan bakıldığında ise ons altının 1,920 dolar direncini net şekilde kırmış olmasını pozitif bulurken 1,950 doların üzerinde kalındıkça 1,975 doların ilk hedef olacağını tahmin ediyoruz.”