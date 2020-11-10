Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Gram altın 500 liranın üstüne çıktı

Dün döviz kurlarında yaşanan düşüş ve corona virüsü aşısında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası altın fiyatlarında sert düşüş yaşanmıştı. Gram altın, dün yaklaşık 45 lira düşerek günü 483 lira olarak kapattı. 10 Kasım Salı günü ise altın fiyatları yeniden yükseliş evresine girdi.

Güncellenme: 09:17, 10/11/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Gram altın 500 liranın üstüne çıktı

Serbest piyasada gram altın sabah saatlerinde tekrardan 500 liranın üstüne çıktı. Aynı şekilde günü 792 lira olarak kapatan çeyrek altın, güne 823 liraya yükseldi.

10 KASIM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.609.10 Lira

Satış: 1.633.00 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.218.10 Lira

Satış: 3.253.60 Lira

REŞAT ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.250.57 lira

Satış: 3.268.55

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Foto: Shutterstock

Ünlü Menkul Değerler Araştırma’dan Murat Akyol, ons altında değer kazanma eğiliminin artarak sürdüğüne dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Seçim sonuçları sonrasında oluşan tablonun dolar üzerinde yarattığı baskıya paralel olarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz.

“Ayrıca mali teşvik paketine yönelik beklentilerin canlı kalmaya devam etmesinin de altın lehine olduğunu söylemek mümkün.

“Kaldı ki, korona virüs vaka sayılarının belirgin şekilde artış gösteriyor oluşu da ekonominin destek bulması için mali teşvik paketinin gerekli olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

“Dolayısıyla bu beklentiler korunduğu sürece yukarı yönlü eğilimin süreceğini düşünüyoruz.

“Teknik açıdan bakıldığında ise ons altının 1,920 dolar direncini net şekilde kırmış olmasını pozitif bulurken 1,950 doların üzerinde kalındıkça 1,975 doların ilk hedef olacağını tahmin ediyoruz.”

İlginizi ÇekebilirMurat Uysal'ın görevden alınması dövizle ilgili iddiasıMurat Uysal'ın görevden alınması dövizle ilgili iddiası
10 Kasım AKP Altın altın fiyatları canlı çeyrek altın Corona Cumhurbaşkanı Dolar Ekonomi Haber korona Merkez Bankası para Recep Tayyip Erdoğan salı seçim TAyyip Erdoğan
Yayınlanma Tarihi:08:41,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more