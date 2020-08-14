Altın fiyatları yine yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

Altının ons fiyatının 2 bin doların altına gerilemesiyle geçtiğimiz günlerde fiyatları birden çakılan altın, sonrasında yine yükselişe geçti. Bugün gram altın 461 TL’den işlem görüyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 14 AĞUSTOS

Gram altın: 461,21 lira

Çeyrek altın: 461,21 lira

Yarım altın: 1.534,20 lira

Cumhuriyet altını: 3.045,20 lira

AŞI GELİŞMESİ ALTINI ETKİLEDİ

Bloomberg'ün aktardığına göre, Britanya merkezli Standard Chartered Bank, ABD tahvil faizlerindeki sıçramanın, Rusya'dan gelen aşı haberiyle birlikte salgının kontrol altına alınacağına dair yatırımcı umudunu yansıttığını belirtti.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities'in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.