Altın fiyatları yükseldi; çeyrek, yarım ve tam altın üretimi sert düştü

Ekim ayında darphanenin altın üretiminde, eylül ayına göre sert düşüş yaşandı ve çeyrek, yarım ve tam altında 2020 yılının ilk 10 ayındaki en düşük ikinci üretim gerçekleşti.

Eylül ayına göre ekim ayında, çeyrek altın üretimi yüzde 65, yarım altın üretimi yüzde 60, tam altın üretimi ise yüzde 79 geriledi. Ekimden daha az üretim yapılan tek ay nisan ayı oldu.

Üretimde yaşanan bu düşüşte insanların, çeyrek altın fiyatlarının çok yükselmesi ile gram ve yarım gram altına olan taleplerinin artması etkili oldu.

YILDIRIMTÜRK: DÜĞÜNLER VE FİYAT ARTIŞI…

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Üretimin azalmasında iki önemli sebep olduğunu söyleyen YIldırımtürk, “Bunlarda ilki düğün sezonunun geride kalması ve artık düğünlerin çok çok sınırlı yapılması. İkincisi ise o dönemde fiyatların çok fazla yükselmesi. Bunlar alımları düşürdü.” dedi.

Gram altın fiyatları ekim ayında önemli bir psikolojik seviye olan 500 TL’nin üzerine çıkmıştı. Çeyrek altın fiyatı ise 800 TL’yi aşmıştı.

“İNSANLAR GRAM VE YARIM GRAMA YÖNELDİ”

Gram altın fiyatlarında yaşanan artış ile çeyrek altın fiyatlarının çok yüksek bir seviyeye ulaştığını belirten Yıldırımtürk, “İnsanların 1 gram ve yarım gram altına olan talepleri çok arttı. Şu an fiyatlar düştü ama düğün mevsimi geçtiği için yine alımlar düşük. Temmuz ve ağustos ayındaki performans yok. BSMV’nin (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) tekrar binde 2 seviyesine indirilmesi de fiziki altına olan talebi azalttı.” dedi.

“AŞI İYİMSERLİĞİ BİTTİ, YÜKSELİŞ BEKLİYORUM”

Önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının seyri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırımtürk, altın fiyatlarında aşı iyimserliğinin sona erdiğini ve tekrar bir yükseliş hareketinin başlamasını beklediğini belirtti.

Özellikle bu ayın ortasından itibaren altının tekrar yükselişe geçmesini beklediğini ifade eden Yıldırımtürk, “Burada biraz ABD yardım paketinin etkisini izleyeceğiz. Bana göre bu gelişme altına pozitif yönde etki yapacak. Yıl sonu için ons altında 1950-2000 dolar beklentimi koruyorum.” açıklamasında bulundu.

KUTSAR: EN ÖNEMLİ SEBEP DÜĞÜNLER

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Kutsar ortaya çıkan tabloda en önemli sebebin düğün sezonunun sona ermesi olduğunu belirterek, “Darphane teslim edilen altın karşılığı üretim yapıyor. Dolayısı ile fiziki altına olan talep azalmış demektir.” yorumunda bulundu.

“EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ YARDIM PAKETİ”

Altın fiyatlarının geleceği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kutsar, “Ons altının en önemli gündem maddesi ABD’de tartışılan yeni yardım paketi. Olumlu haber akışı gelirse eğer ons altında toparlanma başlar. ABD Başkanlık koltuğuna Biden’ın oturması ile birlikte ekonomide genişlemeci politikalar hız kazanabilir. Bu da altın fiyatlarının yükselmesi anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.