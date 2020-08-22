Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek ve gram altın kaç para?

Geçtiğimiz günlerde altının on fiyatının 2 bin doların üzerine fırlamasıyla, Türkiye'de altın fiyatları tarihi zirvesini görmüştü. Gram altın, 480 liraya kadar yükselmişti. Fed'in aldığı kararlarla birlikte altının ons fiyatı gerilemişti. Peki, gram altın kaç para oldu? Altın fiyatları yüksel mi? İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI 22 AĞUSTOS

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 457,53

Satış: 457,70

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 746,10

Satış: 759,30

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.487,70

Satış: 1.520,50

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.975,00

Satış: 3.031,20

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ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Fed’in ekonomiye ilişkin olumlu olmayan beklentileri altın fiyatlarında da büyük düşüşe sebep oldu.

Ons altının fiyatı 2000 dolar seviyesinden 1925 dolara kadar düştükten sonra 1950 dolar seviyesinde dengelendi. Altın geçen günlerde Rusya’nın ‘aşı bulundu’ açıklamasını yaptıktan sonra da bir miktar gerilemişti.