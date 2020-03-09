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Altın fiyatları yükselir mi? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Petrol üreticisi ülkeler arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, corona virüsü nedeniyle yükselen altının ons fiyatında sınırlı geri çekilmeye neden oldu. Ancak dolarda yaşanan artış bunun iç piyasaya yansımasını engelledi. İşte 9 Mart Pazartesi günü altın fiyatları...

Sozcu.com.tr
09:37 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yükselir mi? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüş altını da etkiledi. Altının ons fiyatı cuma günü 1.692 dolar seviyesine kadar çıkıp, kapanışı 1.673 dolar seviyesinde yapmıştı. Bu sabah ise 1.657 dolar seviyesini gördükten sonra sınırlı toparlanarak 1.666 dolara kadar tırmandı.

Ancak altının ons fiyatında yaşanan gerileme içeriye çok fazla yansımadı çünkü dolarda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının gerilemesine engel oldu. Dolar/TL en yüksek 6.20 seviyesine kadar çıktıktan sonra 6.14 bandında hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARI 9 MART PAZARTESİ

Çeyrek altın: 543 TL

Yarım altın: bin 67 TL

Gram altın: 330 TL

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 209 TL

Tam altın: 2 bin 149 TL

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Altın altın fiyatları çeyrek altın Cuma Dolar Euro Pazartesi
Son güncelleme: 09:48 09.03.2020
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