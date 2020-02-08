Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek ve gram altın 8 Şubat’ta kaç lira?

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları hareketli günler yaşadı. Altın yakın zamandaki hızla düşüşünün ardından yatırımcıların yayılmaya devam eden corona virüsü endişeleriyle hafif yükseldi. İşte 8 Şubat tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 8 ŞUBAT

Gram altın: 303,75 Lira

Çeyrek altın: 494,64 Lira

Yarım altın: 989,28 Lira

Cumhuriyet altını: 2.027,00 Lira

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.67 düşüşle 54.56 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.18 düşüşle 50.35 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.19 düşüşle 17.78 dolardan,

– altın, yüzde 0.24 artışla 1,573.90 dolardan,

– bakır, yüzde 1.66 düşüşle 2.55 dolardan,

– platin, yüzde 0.81 artışla 975.20 dolardan ve

– paladyum yüzde 2.49 düşüşle 2,181.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 302 liraya, çeyrek altın 494 liraya, Cumhuriyet altını da 2,045 liraya yükseldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) raporunda, çevrenin korunması ve enerji verimliliği için düzenleyici tedbirlerin daha güçlü bir şekilde gündeme gelmeleri durumunda, global petrol talebininin 2040 yılı ya da daha erken tepe yapabileceğine dikkat çekildi. IMF’in, petrol üreticisi ülkelerden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülkenin finansal servetlerine ilişkin raporda, finans reformları yapmamaları durumunda, giderek azalan petrol ve gaz gelirlerine bağlı olarak, bu ülkelerin finansal servetlerinin gelecek 15 yılda tükeneceği uyarısı yapıldı. IMF verilerine göre bu altı ülkenin net finansam servetleri 2 trilyon doları buluyor.