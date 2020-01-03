Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 3 Ocak güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durumu…

Çeyrek altın, gram altın ve diğer altın türleri hakkında anlık bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden altın fiyatlarını araştırıyor. Altının gram fiyatı 292 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 3 OCAK

Çeyrek Altın: 476 Lira

Yarım Altın: 953 Lira

Gram Altın: 292 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: Bin 950 Lira

Tam Altın: Bin 905 Lira

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ALTIN YENİ YILA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altın fiyatları, doların altı ayın en düşük düzeylerine yakın işlem görmesinin de etkisiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,519.75 dolara yükseldi.

ABD-Çin arasında ticaret ilişkilerinde iyileşmenin talep endişelerini azaltması ve Orta Doğu’da artan gerilimlerin arzla ilgili endişeleri canlandırmasıyla yeni yıla artıda başlayan, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.42 artışla 66.28 dolara, ABD hafif petrolü yüzde 0.25 artışla 61.21 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.03 artışla 18.105 dolardan,

– altın, yüzde 0.47 artışla 1,530.30 dolardan,

– bakır, yüzde 0.14 artışla 2.801 dolardan,

– platin, yüzde 1.53 artışla 992.80 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.38 artışla 1,916.80 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 292 liraya, çeyrek altın 478 liraya, Cumhuriyet altını da 1,979 liraya yükseldi.