Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları rekor kırdı

Çin'deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında büyük yükseliş yaşandı. Altındaki yükseliş tüm zamanların zirvesine ulaştı. Geçen haftayı 502 TL’den kapatan çeyrek altın 528 lira seviyelerinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 528 Lira

Yarım altın: Bin 56 Lira

Gram altın: 322,02 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 173 Lira

Tam altın: 2 bin 205 Lira

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ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Sozcu.com.tr'ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki yükselişin hem dış hem de iç nedenleri olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası piyasalarda altının dolar cinsinden fiyatının yükselişinde birinci etkenin, Çin'de ortaya çıkan ve küresel ekonomiyi sarsmaya başlayan corona virüsü salgını olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, salgının akıbetinin de bundan sonraki fiyatlar için belirleyici olacağını söyledi.

Savaşlar sırasında altın fiyatlarının arttığını, virüs salgınının da bir tür biyolojik savaş olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, bu durumlarda üretimde ve ekonomik büyümede düşüş görüldüğünü, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yöneldiğini dile getirdi.

Yıldırımtürk, dolar endeksinin de arttığını, bunun da TL cinsinden altın fiyatlarını arttırdığına işaret etti.

Hem küresel hem de iç piyasalarda öngörülebilirliğin çok zayıfladığına dikkat çeken Yıldırımtürk, altındaki yükselişin iç nedenlerine dair de “İdlib gerilimi ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin TL'nin dolar karşısında değer kaybına neden oldu” dedi.

Dışarıda virüs, içeride İdlib geriliminin altın fiyatları için belirleyici olacağını söyleyen Yıldırımtürk, vatandaşın düğün gibi zorlayıcı durumlar olmadıkça son dönemde altın alamadığını söyledi.