Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Çeyrek altın 800 lirayı aştı

Dünya genelinde son dönemin gözde yatırım aracı haline gelen altında fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor.

ALTIN FİYATLARI 27 EKİM

Gram altın: 496 lira

Çeyrek altın: 810 lira

Yarım altın: 1.620 lira

Cumhuriyet altını: 3.227 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YILLARA GÖRE HANGİ YATIRIM ARACI EN ÇOK KAZANDIRDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre son 10 yılda Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), borsa, altın, euro ve dolardan hiçbiri iki yıl üst üste en çok kazandıran yatırım aracı olamadı.

2010 ve 2019 yıllarını kapsayan süreçte altın, 2011 ve 2016 yıllarında TÜFE ile indirgendiğinde sırasıyla yüzde 31.06 ve yüzde 19.20 kazandırarak 2 defa en çok kazandıran yatırım aracı oldu.