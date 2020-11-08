Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor, gram altın fiyatı 534 lira

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 875 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 8 KASIM

Gram altın: 534 lira

Çeyrek altın: 875 lira

Yarım altın: 1.751 lira

Cumhuriyet altını: 3.490 lira

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Küresel emtia piyasalarında;

– Brent petrol yüzde 1.62 düşüşle 40.14 dolar,

– Batı Teksas yüzde 1.61 düşüşle 37.98 dolar,

– altın yüzde 0.59 artışla 1,958.52 dolar,

– gümüş yüzde 1.18 düşüşle 25.68 dolar,

– bakır yüzde 0.44 artışla 6,865.00 dolar,

– platin yüzde 1.72 düşüşle 911.65 dolar,

– paladyum yüzde 2.47 artışla 2,443.54 dolar düzeyindeydi.

Troy Kıymetli Madenler’in analizinde, piyasaların Biden’ı galip ilan ettiği vurgulandı ve şöyle denildi:

“Piyasaların seçim sonucunu beklemesine karşılık ABD seçimlerinde henüz son noktanın koyulmadığı bir gün geride kaldı. Joe Biden´ın önde götürdüğü başkanlık seçimlerinde henüz bütün eyaletlerde sayım tamamlanmış değil.

“Başkan Donald Trump´ın sayımı durdurma çabası sürerken, piyasalar şimdiden Joe Biden´ın başkanlığını ilan etmiş gibi davranmaya başlamış durumda. Altın, gün içinde volatilitesi yüksek bir seansı geride bıraktı.

“Gün başlangıcında Trump´ın beklenenden daha iyi performans gösteriyor olması altını seansın ilk saatlerin al aşağı ederek, 1882 dolar/ons seviyesine kadar çekilmesine sebep oldu. Ancak artan oy sayımıyla birlikte Biden´ın galibiyete yaklaşma ihtimalinin an be an artmasıyla piyasanın pozitifliği de yükselmiş oldu ve altın da bu pozitiflikle günü 1,903 dolar/onsla tamamladı.

“Piyasalar Biden´ın başkanlığını ilan edip, belirsizliğin ortadan kalktığını düşünmüş olsa da şu saat itibariyle henüz resmi bir galibiyetten söz edemiyoruz ve bu sürecin uzaması piyasaların üzerinde baskı yaratan bir unsur olarak öne çıkabilir.

“Gümüş de gün içi kayıplarla 23.22 dolar/onsa kadar geri çekilirken, seans sonuna doğru toparlanmaya çalışarak 23.89 dolar/onstan günü tamamladı. Seans sonunda yüzde 1,4 kaybı hanesine yazarak değer kaybıyla seansı tamamladı.

“Platin, diğer kıymetliler gibi volatilitesi yüksek bir seansı geride bırakırken, seans içinde 851 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Gün sonunda 871 dolar/onstan seansı tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 0.2 kayıpla seansı tamamladı.

“Paladyum ise gün içindeki tüm volatiliteye karşın günü başlangıç seviyesinde tamamlarken, 2,294 dolar/onsla önceki güne kıyasla yerinde saymış oldu.”

“Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası´nda ABD seçiminin de etkisiyle sakin bir seans yaşarken, dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.00-0.50 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul´da toplamda 2,559 kg altın, 979 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı.”