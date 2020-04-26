Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Gram altın fiyatı kaç para oldu?

Altın her zaman güvenli bir yatırım aracı olmuştur. Yatırımlarını altın yaparak saklayan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son değişiklikleri merak ediyor. Peki, gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç para? İşte son durum…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 386,76

Satış Fiyatı: 387,42

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 621,60

Satış fiyatı: 636,40

YARIM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 1239,50

Satış Fiyatı: 1.272, 50

CUMHURİYET ALTIN

Alış fiyatı: 2.479.10

Satış fiyatı: 2.541.00

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.