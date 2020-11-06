Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Gram altın kaç lira oldu?

Döviz kurunun yükselmesi ve ABD seçimlerindeki belirsizlik altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Gram altın gibi çeyrek altının da fiyatı arttı. Çeyrek altın, güne 860 lira olarak başladı.

6 KASIM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.702.40 Lira

Satış: 1.721.40 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.404.60 Lira

Satış: 3.429.50 Lira

REŞAT ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.437.07 lira

Satış: 3.462.45

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YASTIK ALTI ALTINLARI İÇİN YENİ PLAN

TL'deki değer kaybı, vatandaşları giderek daha fazla altına yönlendiriyor. Ancak altın alanların çoğu bunu finansal sistem yerine yastık altında tutmayı tercih ediyor. Bu durumu değiştirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) yeni bir plan hazırladı.

İAR CEO'su Ayşen Esen'in verdiği bilgiye göre, Hazine İAR, bazı seçilmiş kuyumcuların vatandaştan altın toplamasına izin verecek ve toplanan altınlar kamu bankalarında mevduat ve katılım fonu olarak değerlendirilecek.