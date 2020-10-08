Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Gram ve çeyrek altında son durum ne?

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 479 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 8 EKİM

Gram altın: 479 lira

Çeyrek altın: 784 lira

Yarım altın: 1.567 lira

Cumhuriyet altını: 3.122 lira

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ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.