Altın fiyatlarına aşı darbesi

Dünya genelinde yaklaşık 1.4 milyon insanın yaşamını yitirmesine neden olan ve 60 milyondan fazla insana bulaşan corona virüse karşı mücadelede son dönemde umut verici haberler geliyor.

Hem Pfizer – BioNTech hem de Moderna geçen hafta geliştirdikleri Covid aşılarının yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu gösteren ön sonuçlarını duyurdu.

Bugün ise Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca şirketiyle birlikte geliştirdiği aşının virüse karşı yüzde 70 koruma sağladığı açıklandı.

AstraZeneca aşısının diğer aşılara göre çok daha ucuz olacağı, kolay depolanması nedeniyle dünya çapında dağıtımının daha kolay olacağı haberleri uluslararası piyasalarda bahar havası esmesine neden oldu.

ABD’de yatırımcılar, virüs ülke çapında yayılsa bile, aşı sonrasında, eve kapanmaların ve seyahat kısıtlamalarının sona ermesinden yararlanabilecek şirketlerin hisse senetlerini yöneldi. Havacılık ve seyahat şirketlerinin değeri artarken, teknoloji hisseleri geriledi.

ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda bir önceki aya kıyasla 3,3 puan artarak 56,7 değerine yükseldi. PMI Endeksi’nin 5 yıldan bu yana en hızlı şekilde artarak 74 ayın en yüksek seviyesine ulaşması piyasalardaki iyimserliği artırdı.

Ekonomideki toparlanma beklentisiyle Brent tipi ham petrolün fiyatı yüzde 2,45 artışla 46 dolara çıktı. Bu durum enerji hisselerinin yükselmesine neden oldu.

Öte yandan güvenli liman altının ons fiyatı ise yüzde 2’den fazla gerileyerek bin 835 dolar seviyesinin altına indi.

Uluslararası piyasalarda Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 3’ü aştı. Bu nedenle gram altının fiyatındaki değer artışı sınırlı kaldı. Ons fiyatı yüzde 2’den fazla düşen altının gram fiyatı yüzde 1.5 artarak akşam saatlerinde 465 liraya aştı.