Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! Çeyrek altın 794 lira oldu

Kapalıçarşı'da gram altın ise 485 liradan alıcı buluyor.
19 EKİM’DE ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 1.572.40 Lira
Satış: 1.588.10 Lira
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Alış: 3.144.60 Lira
Satış: 3.163.90 Lira
REŞAT ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.177.07 lira
Satış: 3.196.85
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ 2 MİLYONU AŞTI
Geçen sene ağustos ayında 239 bin adet olan çeyrek altın üretimi de, bu sene ağustosta 2 milyon 88 bine fırladı. Bu rakam Temmuz 2020'de 828 bindi.
Toplamda çeyrek altın üretimi, geçen sene ağustosta 419 kg, Temmuz 2020'de 1453 kg iken ağustosta 3 bin 661 kg'a fırladı.
Adet bazında çeyrek altın dahil altın üretimi ağustosta 4 milyon 123 bine ulaştı. Adet bazında hem çeyrek altında hem de toplamda son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.