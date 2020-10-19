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Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! Çeyrek altın 794 lira oldu

Son ayların en güvenli yatırım araçlarından biri olan altının fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Haftanın ilk gününde çeyrek altın serbest piyasada 794 liradan satılıyor.

Güncellenme: 09:07, 19/10/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! Çeyrek altın 794 lira oldu

Kapalıçarşı'da gram altın ise 485 liradan alıcı buluyor.

19 EKİM’DE ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.572.40 Lira

Satış: 1.588.10 Lira

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Alış: 3.144.60 Lira

Satış: 3.163.90 Lira

REŞAT ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.177.07 lira

Satış: 3.196.85

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Foto: Shutterstock

ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ 2 MİLYONU AŞTI

Geçen sene ağustos ayında 239 bin adet olan çeyrek altın üretimi de, bu sene ağustosta 2 milyon 88 bine fırladı. Bu rakam Temmuz 2020'de 828 bindi.

Toplamda çeyrek altın üretimi, geçen sene ağustosta 419 kg, Temmuz 2020'de 1453 kg iken ağustosta 3 bin 661 kg'a fırladı.

Adet bazında çeyrek altın dahil altın üretimi ağustosta 4 milyon 123 bine ulaştı. Adet bazında hem çeyrek altında hem de toplamda son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Altın çeyrek altın
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