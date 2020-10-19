Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! Çeyrek altın 794 lira oldu

Kapalıçarşı'da gram altın ise 485 liradan alıcı buluyor.

19 EKİM’DE ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.572.40 Lira

Satış: 1.588.10 Lira

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Alış: 3.144.60 Lira

Satış: 3.163.90 Lira

REŞAT ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.177.07 lira

Satış: 3.196.85

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ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ 2 MİLYONU AŞTI

Geçen sene ağustos ayında 239 bin adet olan çeyrek altın üretimi de, bu sene ağustosta 2 milyon 88 bine fırladı. Bu rakam Temmuz 2020'de 828 bindi.

Toplamda çeyrek altın üretimi, geçen sene ağustosta 419 kg, Temmuz 2020'de 1453 kg iken ağustosta 3 bin 661 kg'a fırladı.

Adet bazında çeyrek altın dahil altın üretimi ağustosta 4 milyon 123 bine ulaştı. Adet bazında hem çeyrek altında hem de toplamda son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.