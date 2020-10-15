Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

Çeyrek altın fiyatlarında da gerileme yaşandı. Serbest piyasada çeyrek altının alış fiyatı 784.70, satış fiyatı ise 793.70 lira oldu.
15 EKİM’DE ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 1.569.40 Lira
Satış: 1.585.40 Lira
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Alış: 3.139.00 Lira
Satış: 3.158.90 Lira
REŞAT ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.171.47 lira
Satış: 3.191.85
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ALTIN 1,900 DOLARIN ÜZERİNE DÖNDÜ
Artan Covid-19 vakaları ve büyük ekonomilerde yeni kısıtlamaların gelebileceği endişeleriyle gelen güvenli liman alımlarının desteğindeki altın fiyatlarında yön yine yukarıya döndü ve ons altın 1,907 dolara yükselerek, 1,900 dolar sınırının üzerine döndü.
Petrol fiyatları ise, spot piyasalarda biraz toparlanırken, talep kaygılarıyla vadeli piyasalarda geriledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son yayımlanan aylık raporunda, küresel petrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 9.5 milyon varil düşüşle günde ortalama 90.3 milyon varile düşeceğine ilişkin öngörüsünde bir değişiklik yapılmadı.