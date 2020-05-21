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Altın fiyatlarında düşüş… 21 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. Yapılan Swap anlaşmasının ardından dolarda yaşanan düşüş sonrasında altın fiyatları da düştü ancak yine de son ayların en yüksek seviyelerine yakın noktalarda seyrediyor. İşte 21 Mayıs tarihli güncel altın fiyatları...

08:37 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında düşüş… 21 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçmişti ancak kısa süreli ani düşüşler de göze çarpıyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS

Çeyrek altın: 625,4 Lira

Yarım altın: bin 250,80 Lira

Gram altın: 380,33 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 494 Lira

Hareketlilik yaşayan altın fiyatları bugün ne durumda? Çeyrek ve gram altın fiyatları…

AY BAZINDA ALTIN KAZANDIRDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12,90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13,39 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

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