Altın fiyatlarında düşüş! Gram altın 482 liraya geriledi

Corona virüsü pandemisi sebebiyle en güvenli yatırım aracı olarak görülen altında, son günlerdeki dalgalanma devam ediyor. Birikimlerini ve yatırımlarını altın alarak değerlendiren vatandaşlar, altın fiyatlarındaki değişimi anlık olarak takip edebiliyor.

20 EKİM'DE ALTIN FİYATLARI

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Alış: 3.125.20 Lira

Satış: 3.144.80 Lira

REŞAT ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.157.60 lira

Satış: 3.177.75

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.563.10 Lira

Satış: 1.579.00 Lira

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ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analizde ons altının 1.900 dolar sınırında işlem gördüğü belirtildi. “Altının ons fiyatı 1.900 doların üzerinde anlamlı bir momentum kazanmakta zorlansa da gerek önde gelen merkez bankalarının gevşek para politikalarının gerekse artması beklenen mali desteklerin lehte bir tablo çizdiğini söylemek mümkün.” denilen analizde, “Diğer taraftan giderek yaklaşan ABD başkanlık seçimi ise oluşabilecek potansiyel belirsizliğe karşı pozisyonları artırabileceği için altına yönelimi destekleyen bir sebep olarak çalışabilir. Doların dirençli kalmaya devam ediyor olması ise altını limitleyen en önemli unsur olarak çalışıyor. Bu noktada tersi de geçerli olmakla birlikte dolar endeksi daha fazla destek bulmakta zorlandıkça bunun ons altına pozitif yansımaları olduğunu görebiliriz. Teknik açıdan ise yukarıda 1.920 ve 1.935 dolar, aşağıda 1.900 ve 1.883 dolar seviyelerini izlemeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.