Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatlarında düşüş! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın açıkladığı faiz artırımı kararı sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Güne 464 lira olarak başlayan gram altın, faiz kararı ile birlikte değer kaybetti ve 455 lira oldu.

Güncellenme: 15:05, 19/11/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında düşüş! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın fiyatı da yaklaşık 13 lira değer kaybetti. Serbest piyasada çeyrek altının satış fiyatı 746 liraya kadar geriledi.

Altın fiyatlarındaki düşüş geçen haftadır devam ediyor. Gerek corona virüsü aşısında yaşanan olumlu gelişmeler gerekse Türk Lirasının döviz karşısında değer kazanması altın fiyatlarındaki düşüşün temel sebebi olarak gösteriliyor.

19 KASIM ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 730.10 Lira

Satış: 746.52 Lira

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.461.74 Lira

Satış: 1.492.93 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.007.58 Lira

Satış: 3.040.71 Lira

İlginizi ÇekebilirMerkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı İlginizi ÇekebilirFaiz kararının ardından dolar dalgalandıFaiz kararının ardından dolar dalgalandı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more