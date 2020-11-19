Altın fiyatlarında düşüş! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın fiyatı da yaklaşık 13 lira değer kaybetti. Serbest piyasada çeyrek altının satış fiyatı 746 liraya kadar geriledi.
Altın fiyatlarındaki düşüş geçen haftadır devam ediyor. Gerek corona virüsü aşısında yaşanan olumlu gelişmeler gerekse Türk Lirasının döviz karşısında değer kazanması altın fiyatlarındaki düşüşün temel sebebi olarak gösteriliyor.
19 KASIM ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 730.10 Lira
Satış: 746.52 Lira
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.461.74 Lira
Satış: 1.492.93 Lira
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 3.007.58 Lira
Satış: 3.040.71 Lira