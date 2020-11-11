Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Çeyrek altın fiyatı 785 lira

19 Kasım’da gerçekleştirilecek rutin faiz kararı öncesi ekonomi yönetiminde yaşanan ani değişikliğin siyasete etkisi de yakından takip ediyor. Dünya genelinde son dönemin gözde yatırım aracı haline gelen altın düşüş döneminde de vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Piyasalardaki son hareketlerin ardından altın fiyatları şu şekilde;

11 KASIM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın

Alış: 768 lira

Satış: 785 lira

Gram altın

Alış: 480 lira

Satış: 481 lira

Cumhuriyet altın

Alış: 3. 076 lira

Satış: 3. 134 lira

Altın/ONS

Alış: 1. 881 lira

Satış: 1. 881 lira

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YILLIK EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN OLDU

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 55,11 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 22,88 ve Amerikan Doları yüzde 15,30 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0,47, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,45 ve DİBS yüzde 3,78 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 29,81, Amerikan Doları yüzde 21,80, BIST 100 endeksi yüzde 5,15, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,99 ve DİBS yüzde 1,64 oranlarında kazandırmıştır.