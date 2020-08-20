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Altın fiyatlarında hareket yönü değişti… Gram ve çeyrek altında günün fiyatları!

Haftalardır yükselişte olan altın fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı. Ons altın fiyatı yüzde 3 düşerken dün en yüksek 475 TL'yi gören gram altın kurdaki gerilemeyle de birlikte 455-460 bandına çekildi. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında günün fiyatları şu şekilde...

08:36 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında hareket yönü değişti… Gram ve çeyrek altında günün fiyatları!

Altın fiyatları haftalardır yükseliş hareketini sürdürüyordu ancak dün yaşanan gelişmelerle bir miktar düşüş yaşadı. Amerikan Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında ekonomiyi düzeltmek için piyasaya daha fazla nakit para verilmesi gerektiği vurgulandıktan sonra altında hızlı bir değer kaybı görüldü. Günün gram ve çeyrek altın fiyatları şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI 20 AĞUSTOS

Gram altın: 456,34 lira

Çeyrek altın: 758,70 lira

Yarım altın: 1.519,80 lira

Cumhuriyet altını: 3.028,40 lira

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Fed'in ekonomiye ilişkin olumlu olmayan beklentileri altın fiyatlarında da büyük düşüşe sebep oldu.

Ons altının fiyatı 2000 dolar seviyesinden 1925 dolara kadar düştükten sonra 1950 dolar seviyesinde dengelendi. Altın geçen günlerde Rusya'nın ‘aşı bulundu' açıklamasını yaptıktan sonra da bir miktar gerilemişti.

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