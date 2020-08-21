Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatlarında hareket yönü değişti mi? Gram ve çeyrek altın fiyatları…

Amerikan Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında ekonomiyi düzeltmek için piyasaya daha fazla nakit para verilmesi gerektiği vurgulandıktan sonra altında hızlı bir değer kaybı görüldü. Altın fiyatları haftalardır yükseliş hareketini sürdürüyordu ancak geçtiğimiz gün yaşanan gelişmelerle bir miktar düşüş yaşadı. İşte altın fiyatlarında son durum...

08:18 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında hareket yönü değişti mi? Gram ve çeyrek altın fiyatları…

Ons altın fiyatı yüzde 3 düşerken dün en yüksek 475 TL’yi gören gram altın kurdaki gerilemeyle de birlikte 457 TL’ye çekildi. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında günün fiyatları şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI 21 AĞUSTOS

Gram altın: 457,37 lira

Çeyrek altın: 751,50 lira

Yarım altın: 1.504,90 lira

Cumhuriyet altını: 3.000,60 lira

Gram altın kaç para oldu? Altın yükseldi mi, düştü mü? 20 Ağustos altın fiyatları…

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Fed’in ekonomiye ilişkin olumlu olmayan beklentileri altın fiyatlarında da büyük düşüşe sebep oldu.

Ons altının fiyatı 2000 dolar seviyesinden 1925 dolara kadar düştükten sonra 1950 dolar seviyesinde dengelendi. Altın geçen günlerde Rusya’nın ‘aşı bulundu’ açıklamasını yaptıktan sonra da bir miktar gerilemişti.

Altın altın fiyatları çeyrek altın Cumhuriyet altını Dolar FED Merkez Bankası para Rusya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more