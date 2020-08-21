Altın fiyatlarında hareket yönü değişti mi? Gram ve çeyrek altın fiyatları…

Ons altın fiyatı yüzde 3 düşerken dün en yüksek 475 TL’yi gören gram altın kurdaki gerilemeyle de birlikte 457 TL’ye çekildi. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında günün fiyatları şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI 21 AĞUSTOS

Gram altın: 457,37 lira

Çeyrek altın: 751,50 lira

Yarım altın: 1.504,90 lira

Cumhuriyet altını: 3.000,60 lira

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Fed’in ekonomiye ilişkin olumlu olmayan beklentileri altın fiyatlarında da büyük düşüşe sebep oldu.

Ons altının fiyatı 2000 dolar seviyesinden 1925 dolara kadar düştükten sonra 1950 dolar seviyesinde dengelendi. Altın geçen günlerde Rusya’nın ‘aşı bulundu’ açıklamasını yaptıktan sonra da bir miktar gerilemişti.