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Altın fiyatlarında hareket yönü değişti mi? Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş trendi bölündü ve yerini bir miktar düşüşe bıraktı. Ons altında yaşanan gerilemeye bağlı olarak gram altın fiyatları 374 TL seviyesine kadar çekildi. İşte güncel altın fiyatları...

07:20 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında hareket yönü değişti mi? Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

Corona salgınının etkileri ile mücadele eden dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak altın fiyatları, son dönemde rekor üzerine rekor kırdı. Corona virüsü salgınıyla birlikte yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını da etkiledi. Hızlı yükseliş yaşayan altın fiyatları geçtiğimiz günlerde düşmeye başladı…

ALTIN FİYATLARI 20 NİSAN

Çeyrek altın: 616,40 Lira

Yarım altın: 1.232,30 Lira

Gram altın: 374,33 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2.460,80 Lira

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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