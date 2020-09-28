Altın fiyatlarında hareket yönü yine değişti! Gram ve çeyrek altında güncel fiyatlar…

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş Merkez Bankası’nın faiz kararıyla birlikte hızlandı ancak kısa sürede hareket yönü yine değişti ve altın yükselişe geçti.

ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL

Gram altın: 458,57 lira

Çeyrek altın: 756,90 lira

Yarım altın: 1.511,90 lira

Cumhuriyet altını: 3.012,10 lira

ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.